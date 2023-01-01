В Перми у Речного вокзала появились стойки для туристов с бесплатными открытками И картами с достопримечательными местами города Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На пропускных пунктах возле Речного вокзала появились туристические стойки для гостей города, которые прибывают в Пермь в рамках речных круизов. Об этом сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.

Сразу после выхода с теплохода турист может взять со стойки бесплатный буклет с полезной информацией и спланировать своё пребывание в Перми.

На стойках, в частности, представлены туристические карты города, буклеты экскурсионного автобуса «Пермь-300", событийные календари, лифлеты с описанием достопримечательных мест города, наборы наклеек, открытки с городскими видами, которые можно отправить по почте в любую точку России.

В департаменте напомнили, что такие туристические стойки уже установлены в аэропорту для прилетающих пассажиров.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Пермь запланировано 100 судозаходов, а пассажиропоток может достичь рекордных 50 тыс. круизных туристов.

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