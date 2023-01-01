Андрей Стрельцов «Амкар» подписал контракты с тремя новыми игроками Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация футбола Пермского края

Состав пермского футбольного клуба «Амкар» пополнили три полузащитника. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Илья Голятов — воспитанник академии московского «Спартака». ​ Играл за юношеские сборные России под руководством Дмитрия Хомухи. По регламенту считается молодым футболистом — «лимитчиком».

Кирилл Бурыкин обучался футболу в московском «Динамо». В составе саратовского «Сокола» в сезоне 2021/22 был признан лучшим игроком, а в следующем стал чемпионом Второй лиги.

Александр Иванов — воспитанник питерского «Динамо», выступал за команду «Знамя труда» из Орехово-Зуево. В прошлом сезоне сыграл 27 матчей и забил два гола.

Отметим, что ранее «Амкар» покинуло шесть игроков. Трое новичков были подписаны на прошлой неделе. Напомним, официальный сезон для «красно-чёрных» начнётся 16 июля. Пермская команда будет выступать в «серебряной» группе Дивизиона А во Второй лиге.

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