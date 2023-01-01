Максим Артамонов В Перми двоих сотрудников краевой федерации футбола обвиняют в хищении 1,8 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух членов общественной организации «Федерация футбола Пермского края». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как уточняют в ведомстве, они обвиняются по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

По данным следствия, с марта 2019-го по август 2021-го мужчины похитили бюджетные деньги в размере 1,8 млн руб. Они предоставляли поддельные документы о проезде групп, участвующих в спортивных мероприятиях, железнодорожным транспортом, а также фиктивные платёжные поручения о предоставлении медицинских услуг, считают в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что в ходе следствия обвиняемые ущерб возместили в полном объёме.

Уголовное дело будет направлено в Индустриальный райсуд Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.