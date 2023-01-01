Максим Артамонов В Перми после сноса аварийного дома никто не убирал строительный мусор целый год Прокуратура внесла чиновникам мэрии представление Поделиться Твитнуть

Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку после обращений местных жителей о бездействии чиновников в решении вопросов благоустройства. Они жаловались, что после сноса аварийного дома никто не убрал строительный мусор. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как выяснилось, по ул. Колыбалова, 30 в Перми около года назад был снесён аварийный жилой дом. Однако подрядчик и администрация не вывезли строительный мусор с участка. Также не было установлено ограждение, что нарушало безопасность граждан.

По итогам проверки прокурор внёс заместителю администрации Перми представление. Только после этого чиновники организовали вывоз строительного мусора и расчистку территории.

Напомним, в конце мая этого года департамент земельных отношений Перми выставил на аукцион участок земли по ул. Колыбалова, з/у 30 под строительство многоквартирного дома. Участок земли площадью 1,7 тыс. кв. м предназначен под среднеэтажную жилую застройку (до шести этажей). Согласно документации по планировке территории, утверждённой постановлением мэрии № 1291 от 31.12.2013, предельная высота застройки не должна превышать 10,5 м, или более трёх этажей. Новый жилой дом появится на месте снесённого аварийного.

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