«Свеза» планирует запустить Мини-ТЭЦ в поселке Уральский Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин в рамках рабочего выезда в п. Уральский Нытвенского городского округа посетил градообразующее предприяти — фанерный комбинат «Свеза». Губернатор осмотрел производственные площадки завода и обсудил с его руководством планы по развитию поселка.

Как рассказал гендиректор «Свезы» Анатолий Фришман, за последние несколько лет комбинат инвестировал более 3,6 млрд руб. в реализацию инвестпроектов. В 2021 году был завершен крупный инвестиционный проект, направленный на модернизацию производства. Он позволил комбинату увеличить выпуск белой и ламинированной фанеры на 40 тыс. кубических метров в год.

«Проект по расширению производственных мощностей предусматривал расшивку узких мест на разных участках всего производственного цикла и включал порядка 15 крупных мероприятий по обновлению оборудования. Его реализация позволила увеличить производственную мощность площадки на 25%», — отметил Анатолий Фришман.

Сегодня «Свеза» реализует масштабный инвестиционный проект по строительству новой теплоэлектроцентрали. По словам Анатолия Фришмана, с одной стороны появление Мини-ТЭЦ гарантирует комбинату бесперебойность энергообеспечения производственных процессов и сократит издержки, с другой — мощность нового оборудования по производству пара обеспечит поселок необходимым объемом теплоэнергии, а также снизит негативное воздействие на окружающую среду. Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы.

Губернатор отметил, что развитие местного предприятия, которое сегодня вовремя платит зарплату и налоги, очень важно для социальной стабильности территории, а также во многом определяет дальнейшее развитие Нытвенского округа.

Также Дмитрий Махонин ознакомился в п. Уральском с Дворцом культуры и спорта, набережной Камы, спортивными и детскими площадками, которые были преображены в рамках Программы социально-экономического развития (СЭР) поселка. Она реализуется с 2022 года совместно с правительством Пермского края, компанией «Свеза» и администрацией Нытвенского округа.

Общий объем финансирования программы до 2024 года на сегодняшний день оценивается более чем в 300 млн руб., из них свыше 75 млн руб. намерен выделить холдинг. За 1,5 предыдущих года на реализацию мероприятий в рамках соглашения Пермский край направил 100 млн руб., компания — 25 млн руб.

Стороны подтвердили намерение продолжать программу по развитию населенного пункта. Губернатор подчеркнул, что продолжится подключение домохозяйств поселка к уличной газораспределительной сети.

«Благодаря соглашению региональные, местные власти и предприятие еще больше объединили усилия, направленные на развитие п. Уральский, улучшение качества и уровня жизни населения. За 1,5 года была проделана немалая работа. Будем продолжать наше тесное сотрудничество. В планах на эти два года — улучшение системы здравоохранения и развитие спорта, образования», — заявил губернатор.

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