Максим Артамонов В Перми четыре автобусных маршрута будут продлены до новой остановки «Планета» Изменения вводятся с 1 июля Поделиться Твитнуть

С 1 июля до торгово-развлекательного центра «Планета» будут продлены автобусные маршруты №28, №29, №55 и №13К. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Новая остановка «Планета» расположена на территории уличной парковки ТРЦ. Там же будет расположена отстойно-разворотная площадка.

В мэрии уточнили, что продление позволит обеспечить транспортную доступность строящихся жилых домов на чётной стороне Шоссе Космонавтов и улучшит условия работы экипажей автобусов за счёт доступа к тёплым санитарным комнатам и точкам общепита.

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