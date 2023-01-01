В Краснокамске подрядчик приступил к обновлению променада набережной Камы Поделиться Твитнуть

Подрядная организация приступила к реализации в Краснокамске первого этапа проекта «Набережная стихий», сообщили в МинЖКХ Пермского края, напомнив, что этот проект в 2022 году стал победителем внеочередного федерального конкурса Минстроя РФ по благоустройству общественных пространств малых городов и исторических поселений.

На территории уже начаты работы по обустройству подпорных стенок в местах отдыха на протяжении всего променада, готовятся к обустройству детская и спортивная площадки, ведётся расчистка территории для амфитеатра.

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз рассказал, что в 2023 году будет реализован первый этап благоустройства.

«На участке от начала ул. 50 лет Октября до реки Пальта появится современная детская площадка, арт-объекты, лежаки, беседки, смотровые площадки с биноклем, шахматные столы. Также обустроим места для тихого отдыха, благоустроим входную группу, установим уличное освещение и выполним озеленение территории», — рассказал он.

В администрации муниципалитета добавили, что особое внимание при обустройстве набережной будет уделено озеленению.

Сегодня вопрос рассмотрели на правительстве. Глава министерства ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин напомнил: «В планах в этом году благоустроить 188 объектов, из них 131 дворовая территория, 57 общественных пространств. Общий объем финансирования составляет более 1,1 млрд руб., в том числе 686 млн — средства федерального бюджета. На сегодняшний день все обязательства законтрактованы, подрядные организации приступили к выполнению работ».

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что конкурс «Малые города и исторические поселения» — значимый ресурс для развития территорий: «Конкурс Минстроя РФ стал очень серьезной поддержкой малым городам. Конкуренция в нем высока, но администрациям округов необходимо использовать эту возможность для улучшения качества жизни людей. За годы существования конкурса его победителями стали 11 проектов из Прикамья, пять из них уже реализованы в полном объеме. В этом году на победу в конкурсе претендуют девять проектов».

Напомним, что в прошлом году победителями конкурса Минстроя РФ стали также «Заводская набережная» в Добрянке, «Кунгур. Город мастеров» в Кунгуре и «Сердце парка» в Чусовом. В этом году на федеральную поддержку претендуют инициативы по преображению общественных пространств в Губахе («Сквер мира»), Осе («Три сюжета»), Чердыни («Междуречье»), Верещагино («Западные ворота Урала»), Очере («Очерская жемчужина»), Соликамске («Слобода солеваров»), Березниках («От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам»), Красновишерске («Парк Бумажников») и Горнозаводске («Пруд пруди»).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.