Алёна Бронникова УФАС Прикамья вынесло предостережение администрации Перми Действия мэрии на рынке пассажирских перевозок могли привести к нарушению закона о конкуренции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

УФАС Пермского края выявило несоблюдение закона о защите конкуеренции в планировании деятельности властей столицы региона. Как сообщает ВЕТТА, ведомство предостерегло администрацию от нарушения.

«Власти Перми рассматривали возможность увеличения стоимости и продления сроков муниципальных контрактов с одним из участников рынка пассажирских перевозок, минуя проведение конкурентных процедур. УФАС считает, что сроки и стоимость контрактов на осуществление пассажирских перевозок по городским автобусным маршрутам являются существенными условиями, изменение которых без правовых оснований может привести к нарушению закона о защите конкуренции», — цитирует телеканал сообщение пресс-службы УФАС.

Антимонопольщики вынесли предостережение мэрии Перми, а также департаменту транспорта администрации города.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении администрации Пермского муниципального округа. Причиной стало то, что власти игнорировали предупреждения о необходимости вернуть в муниципальную собственность объекты ЖКХ в Усть-Качке, незаконно переданные в аренду в 2017 году.

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