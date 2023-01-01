Максим Артамонов В Усть-Качке администрация незаконно сдала в аренду 30 муниципальных объектов ЖКХ Возбуждено антимонопольное дело Поделиться Твитнуть

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Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении администрации Пермского муниципального округа. Причиной стало то, что власти игнорировали предупреждения о необходимости вернуть в муниципальную собственность объекты ЖКХ в Усть-Качке, незаконно переданные в аренду в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как уточнили в УФАС, в 2017 году администрация Усть-Качкинского сельского поселения передала в пользование ООО «ГАК-Сервис» 30 муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения без торгов, продлив с организацией ранее действовавший договор аренды до 2022 года.

Согласно законодательству, в 2017 году власти Усть-Качки должны были проводить конкурентные процедуры среди желающих использовать муниципальные объекты ЖКХ и заключить с победителем торгов концессионное соглашение.

Антимономольщики усмотрели в этой ситуации признаки нарушения закона О защите конкуренции. В связи с чем администрации Усть-Качки было вынесено предупреждение о необходимости вернуть в муниципальную собственность объекты ЖКХ, незаконно переданные в аренду.

Однако это предупреждение было проигнорировано. Вдобавок местные власти заключили с ООО «ГАК-Сервис» допсоглашение к договору аренды, продлив незаконное использование муниципальных объектов до августа 2023 года.

В отношении администрации было возбуждено антимонопольное дело о нарушении закона о защите конкуренции.

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