Пермский край получит компенсацию за размещение беженцев с Украины в размере 1,47 млн рублей Расходы на одного беженца в сутки оценили в 1,3 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Правительство РФ издало распоряжение о выделении российским регионам компенсаций за содержание пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов России. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, Пермскому краю федеральный бюджет перечислит 1 млн 471,5 тыс. руб.

Сообщается, что сутки проживания беженца оцениваются чиновниками в 913 руб., а питание — в 415 руб.

Средства поступят в регион через МЧС России, которое будет контролировать их целевое использование. За расходование компенсации ведомство должно отчитаться перед правительством РФ до 1 февраля 2024 года.





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