В Перми у Центрального рынка утром 28 июня сгорело кафе Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

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Около 9 часов утра 28 июня в районе Центрального рынка Перми на ул. Пушкина загорелось кафе, первыми о пожаре сообщили пользователи соцсетей. Информацию о происшествии подтвердили в региональном управлении МЧС, отметив, что на ликвидацию ЧП были направлены четыре спецмашины и 16 пожарных.

На тушение огня потребовалось около получаса. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются.

Судя по фото и видео, появившимся в социальных сетях, пожар произошёл в кафе по ул. Пушкина, 89а. По этому адресу также размещается диско-клуб "От заката до рассвета".

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