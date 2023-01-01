Минимущества Прикамья утвердило планировку территории для нового камского моста Ввести мост в эксплуатацию обещают в 2027 году Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

В министерстве по управлению имуществом Пермского края подписан приказ об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Строительство мостового перехода через р. Кама с подходами». Информация опубликована на сайте ведомства.

Согласно принятой планировке, мостовой переход через Каму будет иметь длину 899,14 м, а весь объект вместе с подходами — около 5 км. Площадь сооружения составит 23,5 тыс. кв. м. На мосту ширина проезжей части с четырьмя полосами движения составит 14,5 м. По длине всего моста с правой стороны предусмотрен тротуар шириной 2,25 м, с левой стороны по ходу пикетажа — велодорожка шириной 2,5 м. Предельная высота пилона 154,6 м.

Мост, выход с которого планируется на ул. Окулова в районе улиц Дзержинского и Хохрякова, будет возводиться в несколько этапов.

В первую очередь будет начато переустройство площади Гайдара с устройством разрезного кольцевого пересечения со светофорным регулированием: это позволит связать в единую сеть новую ул. Строителей и тоннель в створе ул. Вишерской, которые уже строятся в Перми.

Далее предполагается непосредственно строительство мостового перехода через Каму с устройством подходов, которые свяжут объект с ул. Окулова на левом берегу Камы и ул. Борцов Революции на правом берегу.

Следующий этап - строительство нового направления от ул. Борцов Революции до ул. Жукова, реконструкция ул. Спешилова в месте примыкания к этому направлению и строительство развязки на пересечении ул. Докучаева, дороги Дружбы (Пермь—Гайва), ул. Спешилова и ул. Якутской.

Помимо этого, на левом берегу проектом предусмотрена реконструкция транспортного узла в месте примыкания ул. Луначарского к пересечению улиц Екатерининской и Плеханова, а также строительство эстакады на площади Гайдара с реконструкцией подходов по улицам Екатерининской и Окулова.

Затем предполагается строительство эстакады на площади Гайдара, снос зданий, попадающих в зону планируемого размещения объекта, реконструкция трамвайных путей.

Разработкой документации по планировке территории для моста занималось ООО «Гео-Проект».

Ранее сообщалось, что власти Пермского края рассчитывают получить заключение госэкспертизы на проект нового моста в августе 2023 года. Тогда будет названа окончательная стоимость сооружения. По предварительным оценкам, строительство объекта обойдётся в более 45 млрд руб.

Ввести мост в эксплуатацию обещают в 2027 году.

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