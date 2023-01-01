На Каме завершилось половодье Оно длилось 87 дней Поделиться Твитнуть

Иван Лобанов

На Каме завершилось весеннее половодье 2023 года. Оно продолжалось 87 дней. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщили в минприроды, нынешний паводок характеризовался низкой водностью. Причины этого — сухие лето и осень 2022 года, малоснежная зима 2022-2023 годов, очень раннее начало снеготаяния в марте и дефицит осадков в апреле и мае нынешнего года.

Ранее в ГИС-Центре ПГНИУ сообщалось, что засуха с апреля по июнь 2023 года в Пермском крае стала самой сильной с 1981 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.