Засуха апреля-июня 2023 года в Прикамье стала самой сильной за последние 40 лет На данный момент за три месяца выпало 22% от нормы Поделиться Твитнуть

Засуха с апреля по июнь 2023 года в Пермском крае стала самой сильной с 1981 года. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В Перми норма апреля по осадкам составляет 37 мм, мая — 55 мм и июня — 89 мм. На данный момент за три месяца выпало 22% от нормы. В университете напомнили, что последний раз обложные дожди в Прикамье фиксировались 1 апреля, и датой начала сухого периода можно считать 2 число. Месяцы без существенных осадков привели к другому рекорду — необычайно рано установившемуся пожароопасному сезону в юго-западной части края.

Синоптики говорят, что ситуация 1981 года была даже лучше, чем нынче, так как почва в тот год была достаточно увлажнена, а в этом сезоне был ещё и низкий паводок.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Чернушинском округе аграрии просят ввести режим ЧС из-за засухи. Без дождей часть посеянного зерна не взошла.

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