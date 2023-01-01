Алёна Бронникова Со дна Камы в Перми подняли советский теплоход весом около 150 тонн Реку очищают от затонувших судов Поделиться Твитнуть

В Перми начались работы по подъёму со дна Камы затонувшего бесхозного имущества и по его утилизации. Как сообщается на сайте краевого правительства, работы стали частью пилотного проекта по оздоровлению экосистемы реки. Подрядчиком стала специализированная компания из Санкт-Петербурга.

На дне Камы был обнаружен старый советский теплоход типа «Шестая Пятилетка». Его вес составляет 140-150 т. На подъём ушло два дня. После осмотра на берегу было установлено, что его останки не представляют культурной или исторической ценности, и его вручную разобрали на металлолом.

«Это необходимо для улучшения экологии, обеспечения безопасного судоходства и сохранения природных рекреационных ресурсов региона. Нужно приложить все усилия для их извлечения и утилизации. Подъём даже одного затонувшего объекта благоприятно влияет на улучшение состояния окружающей среды», — прокомментировал министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович.

В минприроды региона рассказали, что сейчас ведутся работы по подъёму 100-метровой баржи. Она, как и сухогруз типа «Шестая Пятилетка», входит в число 34 объектов бесхозного имущества ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей».

Специалисты Пермского центра подводных исследований предполагают, что на дне Камы могут оказаться около сотни затонувших судов. Только 27 июня с помощью гидроакустического сканирования они выявили около 10 затонувших судов на участке в 1 км в районе КамГЭС, и лишь треть из них числится в реестре затонувшего имущества.

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