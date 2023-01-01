Ипотеку на строительство или покупку дома в среднем оформляют в 38 лет Поделиться Твитнуть

Банк ВТБ проанализировал статистику по выданным кредитам на загородную недвижимость в первом полугодии 2023 года. По данным банка, в основном, покупкой и строительством индивидуальных домов занимались мужчины: по итогам января-июня на таких клиентов пришлось 54% сделок. При этом более 70% заёмщиков состояли в официальном браке.

Из статистики ВТБ следует, что клиенты оформляют ипотеку на строительство или покупку готового дома в среднем в возрасте 38 лет. Причём примерно каждый второй заёмщик состоит в браке, около четверти никогда не были женаты, 3% клиентов, получивших в ВТБ средства на загородную недвижимость в январе-июне, разведены. Средний размер одного кредита по итогам первого полугодия составил около 6,5 млн руб. Для сравнения, год назад этот показатель держался на уровне 4,9 млн руб.

При оформлении ипотеки на строительство дома клиенты, в основном, отдают предпочтение самостоятельному выполнению работ. По данным ВТБ, в первом полугодии самостоятельно возвести объекты планировали 68% заемщиков, а остальные 32% намерены привлечь к строительству профессиональную подрядную организацию. При этом клиенты, получившие ипотеку на уже готовые дома, приобретали объекты площадью в среднем 166 кв. м.

«Интерес к частному домостроению в России растёт ускоренными темпами и, как следствие, отражается на динамике жилищного кредитования. Опережающая динамика спроса на индивидуальные дома объясняется сочетанием сразу нескольких факторов: изменившимися предпочтениями россиян на фоне пандемии и перехода целого ряда компаний на постоянный режим удалённой работы, распространением на сегмент ИЖС льготной ипотеки, а также повышением активности банков и застройщиков в этом сегменте», — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнёрских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

По оценке ВТБ, в целом по стране объём рынка ипотеки на частное домостроение по итогам первого полугодия составит около 154 млрд руб., что более чем в 4 раза превысит результат за аналогичный период 2022 года и в 14 раз — первого полугодия рекордного 2021-го. Всего же за 2023 года банк ожидает роста сегмента на 80% к уровню 2022 года и более чем в 8 раз — к результату 2021 года, до 250 млрд руб.

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