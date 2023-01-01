Максим Артамонов
В Перми комитет гордумы предложил назначить Ольгу Андрианову врио мэра Перми
Депутаты рассмотрят этот вопрос на сегодняшней пленарке
Комитет Пермской городской думы по местному самоуправлению и регламенту предложил назначить заместителя главы Перми Ольгу Андрианову временно исполняющей обязанности мэра Перми. Заседание комитета состоялось во время перерыва на пленарном заседании гордумы.
Как сообщил председатель комитета Василий Кузнецов, также предложено внести на рассмотрение сегодняшней думы вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации Алексея Дёмкина и назначении конкурса по отбору главы. Все эти вопросы будут рассмотрены в рамках пленарного заседания городского парламента 27 июня.
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