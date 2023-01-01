Максим Артамонов В Перми комитет гордумы предложил назначить Ольгу Андрианову врио мэра Перми Депутаты рассмотрят этот вопрос на сегодняшней пленарке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комитет Пермской городской думы по местному самоуправлению и регламенту предложил назначить заместителя главы Перми Ольгу Андрианову временно исполняющей обязанности мэра Перми. Заседание комитета состоялось во время перерыва на пленарном заседании гордумы.

Как сообщил председатель комитета Василий Кузнецов, также предложено внести на рассмотрение сегодняшней думы вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации Алексея Дёмкина и назначении конкурса по отбору главы. Все эти вопросы будут рассмотрены в рамках пленарного заседания городского парламента 27 июня.

Ольга Андрианова работает в городской администрации с августа 2022 года. Ранее, с 2010 до 2020 года, она работала в краевом УФАС, затем в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в должности заместителя министра. В 2021 году Андрианова была назначена руководителем краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.





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