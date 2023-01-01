Помещения бывшего кинотеатра «Горн» в Перми выкупает бизнесмен Епрем Сафарян Ранее актив принадлежал холдингу «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова Поделиться Твитнуть

Холдинг «ЭКС» нашёл покупателя на помещения бывшего пермского кинотеатра «Горн» (ул. 1905 года, 2), второй этаж здания сейчас арендует ТК «Рифей-Пермь». Новым владельцем актива, по данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», станет бизнесмен Епрем Сафарян.

Отмечается, что сделка пока не завершена, но потенциальный покупатель уже приступил к управлению.

Сумма покупки не разглашается.

Ранее сообщалось, что «ЭКС» выставлял на продажу помещения в бывшем «Горне» за 14,28 млн руб. В холдинге поясняли решение продать объект избавлением от непрофильных активов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.