Помещения бывшего кинотеатра «Горн» в Перми выкупает бизнесмен Епрем Сафарян

Ранее актив принадлежал холдингу «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова

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ул. 1905 года, 2 кинотеатр Горн Рифей

фото: tripadvisor.ru

Холдинг «ЭКС» нашёл покупателя на помещения бывшего пермского кинотеатра «Горн» (ул. 1905 года, 2), второй этаж здания сейчас арендует ТК «Рифей-Пермь». Новым владельцем актива, по данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», станет бизнесмен Епрем Сафарян.

Отмечается, что сделка пока не завершена, но потенциальный покупатель уже приступил к управлению.

Сумма покупки не разглашается. 

Ранее сообщалось, что  «ЭКС» выставлял на продажу помещения в бывшем «Горне» за 14,28 млн руб. В холдинге поясняли решение продать объект избавлением от непрофильных активов.

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