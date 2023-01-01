В Прикамье осудят местного жителя за крупное мошенничество в сфере оказания строительных услуг Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратурой Пермского района Прикамья утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. По версии следствия, ИП, осуществляя деятельность в сфере оказания услуг по строительству различных объектов, ремонта и демонтажа, похитил у потерпевших около 450 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В частности, мужчина оформлял с жертвами соглашения и, создавая видимость выполнения взятых на себя обязательств, производил первоначальные работы. После чего потерпевшие платили деньги, а мошенник под различными предлогами прекращал деятельность, а затем скрывался.

С сентября 2021 года по август 2022-го таким образом ему удалось обмануть четырёх человек.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Пермский районный суд.

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