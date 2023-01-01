Власти Пермского края прорабатывают новые возможности агролизинга для предприятий АПК Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов на рабочем совещании обсудили текущие результаты взаимодействия в рамках соглашения, заключённого между регионом и АО в апреле 2021 года. Документ предполагает сотрудничество, направленное на техническую модернизацию предприятий АПК Пермского края. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам расширения партнёрства.

Дмитрий Махонин отметил, что создание условий для «технического перевооружения» и обновления парков сельхозтехники в агропромышленной отрасли является одной из ключевых задач. На сегодняшний день в наличии у сельхозпроизводителей порядка 8 тыс. единиц техники, которая работает в период посевной.

Губернатор отметил, что в конце 2021 года в Прикамье были усовершенствованы инструменты поддержки аграриев по техперевооружению. Акцент сделан на лизинге как одном из самых эффективных и доступных финансовых инструментов приобретения оборудования для АПК. В частности, для обеспечения господдержки были в три раза увеличены ставки субсидий на сельхозтехнику при покупке в лизинг. Они составили 30% для отечественной и 20% – для импортной техники.

В результате по итогам 2022 года удалось сократить изношенность тракторной техники сельхозпредприятий региона с 90 до 73%. Согласно данным Минсельхоза РФ, Пермский край вышел в 2022 году на первое место по темпу обновления тракторной техники среди регионов Приволжского федерального округа.

Павел Косов подчеркнул, что Пермский край является важным партнёром Росагролизинга уже более 20 лет. За это время компания инвестировала в АПК края свыше 2,6 млрд руб. и поставила 843 единицы техники.

Глава Прикамья отметил, что регион заинтересован во внедрении инструмента лизинга, помимо непосредственно обновления сельхозтехники, в комплексном подходе в части реализации инвестпроектов в сфере АПК, в частности, обсуждать более широкое применение лизинга, например, для приобретения оборудования при создании товарно-молочных ферм.

Участники встречи договорились о совместной проработке на примере Пермского края расширения применения механизмов лизинга для предприятий АПК, реализующих комплексные инвестпроекты.

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