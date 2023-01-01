Американская компания хочет взыскать с пермского предпринимателя 100 тысяч рублей
Заявление пока оставлено без движения
Компания из США Under Armour намерена взыскать с предпринимателя из Чусового Умрзака Джураева 100 тыс. руб. за использование принадлежащих фирме товарных знаков. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Пермского края.
Истец просит признать бизнесмена виновным и компенсировать ущерб.
По данным картотеки суда, заявление пока оставлено без движения, поскольку было подано с нарушениями. Компании по производству спортивной одежды и экипировки дан срок до 5 июля на их устранение.
Ранее сообщалось, что у пермской фразы «Счастье не за горами» появился правообладатель. Патент был оформлен в категории «одежда и обувь».
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