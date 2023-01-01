В Перми приступили к уничтожению зарослей борщевика Очаги произрастания сорняка подвергли химической обработке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В районах Перми стартовала химическая обработка зарослей борщевика. Специализированная организация применяет реагенты, которые безопасны для человека и животных, но помогают остановить рост ядовитого растения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, работы уже проведены в районе улиц Свиязева, Карпинского и ш. Космонавтов в Индустриальном районе. Повторная обработка запланирована с 28 июня по 15 июля. В п. Новые Ляды завершена обработка 24 объектов на площади 8,6 га.

В Мотовилихинском районе работы по ликвидации борщевика Сосновского пройдут в м/р Центральная усадьба, Ива и Архиерейка на площади 2,5 га. В Орджоникидзевском районе от опасного сорняка обработают луга Гайвы, 5-й Павловский проезд, СНТ «Благодать», дорогу в Голованово, ул. Веденеева (у ДК «Искра») и др. В Свердловском районе работы начались на Липовой Горе.

Специалисты напоминают, вред человеку наносит сок растения — в нём содержатся токсичные вещества (фуранокумарины), которые резко повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению и провоцируют сильнейшие ожоги. Прикосновение к растению безболезненно, однако через некоторое время после попадания сока на кожу могут появиться фотохимические дерматиты, аналогичные термическим ожогам I, II и III степени.





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