Алёна Бронникова Владельцы игрового клуба в центре Перми ищут нового собственника Цена готового бизнеса — 990 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Перми за 990 тыс. руб. продаётся игровой клуб PS5 на ул. Газеты "Звезда". Объявление появилось на сайте "Авито". Причину продажи автор объявления не указал.

«Продаётся действующий прибыльный бизнес — GAME CLUB (Playstation 5). Клуб расположен в отдельном арендованном помещении 55 кв. м на первой линии с большим панорамным остеклением. Открыт очень давно и наработал большую базу постоянных клиентов. Местонахождение рядом со школами и институтами, в самом центре города», — сообщает продавец.

Как указано в объявлении, заведение оснащено шестью телевизорами с приставками Playstation 5, геймпадами, большим количеством игр на дисках, видеонаблюдением и всей необходимой мебелью. На окнах находятся неоновые вывески.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в Перми продаётся готовый бизнес по производству металлоизделий. Владельцы передадут покупателям всё (магазины, гаражи и административное здание) за 38 млн руб.





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