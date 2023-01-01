Алёна Бронникова Рядом с «ГалоПолимером» в Закамске продаётся завод по изготовлению металлоизделий Стоимость составляет 38 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми за 88 млн руб. выставлено на продажу предприятие по производству металлоизделий, труб и запорной арматуры. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Продам ООО с большим оборотом деятельности, своим офисом, складом, производственными цехами и административным зданием, свои гаражи и магазины. Работаем на ОСНО, с НДС. Бизнес не убыточный, приносит стабильный доход с аренды», — сообщает автор.

Объект находится по ул. Ласьвинской, 102, рядом с «ГалоПолимером». Согласно опубликованной информации, в стоимость входят 12 объектов недвижимости общей площадью 1,6 тыс. кв. м, 3 земельных участка на 28 соток, а также два магазина отопительного и насосного оборудования.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что в Перми за 8 млн руб. выставлен на продажу автоматизированный завод по производству бетона. Производительность — 45 куб. м в час.





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