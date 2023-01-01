Алёна Бронникова На продажу в Перми за 8 млн рублей выставлен бетонный завод Объект находится на Восточном обходе Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми за 8 млн руб. продаётся автоматизированный завод по производству бетона. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Продаётся полностью автоматизированный бетонный завод СБ-138Б 2006 года выпуска, в работе с 2008 года, в отличном рабочем состоянии. Производительность — 45 куб. м в час. Завод продаётся в связи со сменой сферы деятельности», — сообщает собственник.

Объект находится на Восточном обходе, 82, в промышленной зоне. Согласно опубликованной информации, завод оснащён автобетоносмесителями, дополнительными двумя силосами со шнеками по 150 т, в стоимость включена спецтехника.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что в Перми за 18 млн руб. выставлен на продажу завод вибропрессованных изделий в связи с переездом собственника в другой город. Мощности производства окупятся в течение 2,5 лет.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.