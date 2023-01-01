Алёна Бронникова За Нестюковским трактом в Перми продаётся завод вибропрессованных изделий Цена объекта составляет 18 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми за 18 млн руб. выставлен на продажу завод по производству изделий, изготавливаемых путём полусухого вибропрессования. Объявление появилось на сайте "Авито".

Помещения на Нестюковском тракте, 2а находятся в долгосрочной аренде, само здание располагается на охраняемой территории промышленной базы. Завод осуществляет деятельность с 2013 года. Общая площадь производства составляет 4 тыс. кв. м, площадь офисных и подсобных помещений — 1 тыс. кв. м, участка для складирования продукции — 5 тыс. кв. м.

Согласно опубликованной информации, на заводе производилась тротуарная плитка для нового терминала аэропорта Большое Савино, парка им. Горького, Комсомольского проспекта и других улиц Перми. Изготовленные на этом заводе блоки поставляют в Березники для строительства нового жилого квартала.

Как сообщает автор объявления, решение о продаже принято в связи с переездом в другой город. Мощности производства позволят окупить себя в течение 2,5 лет.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что в Перми за 800 тыс. руб. выставлен на продажу детский центр робототехники и программирования.

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