Алёна Бронникова В Перми выставлен на продажу детский Центр робототехники Готовый бизнес предлагают приобрести за 800 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Владелец Центра робототехники и программирования для детей в Перми продаёт свой бизнес на ул. Луначарского, недалеко от Центрального рынка. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито», причина продажи не указана.

Центр IT ДЕТИ предлагают приобрести за 800 тыс. руб. Как отмечает автор объявления, учреждение работает пятый сезон, в нём обучается более 80 человек. Новому собственнику перейдут готовая программа обучения, разработанная для детей разного возраста, клиенты, сайт методические материалы и вся техника, в том числе ноутбуки и специализированные наборы для занятий.

«Наши дети были победителями различных олимпиад и конкурсов. Центр три года имеет статус социального предприятия. Данный проект представлен в Совете федерации в Москве как успешный опыт Пермского края», — сообщается в объявлении.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Перми продаётся трёхэтажное здание делового центра с земельным участком. Его стоимость составляет 110 млн руб.





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