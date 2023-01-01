Максим Артамонов В Перми стадион «Звезда» оборудуют видеокамерами за 8,3 млн рублей Это поможет спортивному объекту пройти сертификацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края объявили электронный аукцион на капитальный ремонт системы видеонаблюдения в рамках подготовки стадиона «Звезда» к сертификации и для выполнения требований программы «Безопасный город». Информация опубликована на сайте госзакупок.

После модернизации системы видеонаблюдения стадион будет отвечать стандарту «Российского футбольного союза». Это поможет провести сертификацию спортивного объекта.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 млн 338 тыс. руб.

Заявки принимаются до 3 июля, итоги аукциона подведут 4 июля.

Согласно техзаданию, у системы видеонаблюдения должна быть функция распознавания лиц. Видеокамеры смогут охватывать как внешний сектор (трибуны, входные группы, пути следования зрителей к трибунам, площадь перед кассами и прилегающую к стадиону территорию), так и внутренний (судейские помещения, кабинеты допинг-контроля, раздевалка и конференц-зал).

Подрядчик должен выполнить все работы за 60 дней после даты заключения контакта.

Развитием Единой системы видеонаблюдения и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» занимаются Министерства связи и территориальной безопасности Прикамья. Внедрение единой системы началось с 2021 года после трагедии в Пермском госуниверситете. Платформа помогает отслеживать ведущиеся работы на объектах, уборку мусора и снега, фиксировать правонарушения и ДТП на дорогах.

Напомним, в середине июня на стадионе «Звезда» начали укладывать новый газон, так как у нынешнего покрытия срок годности истёк ещё два года назад.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.