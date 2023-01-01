Андрей Стрельцов На пермском стадионе «Звезда» начали укладывать новый газон У нынешнего покрытия срок годности истёк ещё два года назад Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Работы по замене искусственного покрытия поля начались на стадионе «Звезда» в Перми в этот вторник. Нынешнее покрытие Soccer Pro MAX S/8 было произведено в Италии, и срок его эксплуатации составлял 8 лет, а было уложено оно на пермскую землю десять лет назад.

На новом поле, как сообщает пресс-служба ФК «Амкар», можно будет проводить матчи как Первой, так и Второй лиги. Напомним, следующий сезон «красно-чёрные» проведут в дивизионе А Второй лиги, предварительно, в «серебряной» группе.

​В связи с ремонтными работами тренировочные сборы пермская футбольная команда проведёт на запасном поле стадиона. ​

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