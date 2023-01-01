Под Кунгуром в Пермском крае мусоровоз смял легковой автомобиль Пострадали четыре человека Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Кунгур

Вечером 25 июня в Пермском крае на дороге между стелой «Кунгур» (на въезде в город) и АЗС произошло столкновение мусоровоза и легкового автомобиля. По словам очевидцев аварии, грузовик сначала занесло на обочину, а потом вынесло на встречную полосу. Оба автомобиля выкинуло в кювет.

В полиции сообщили, что по предварительной информации, в 19:45 в воскресенье 56-летний водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Приора» под управлением 47-летней женщины. После столкновения машины съехали в кювет и опрокинулись. «В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажиры обоих транспортных средств: женщина 1981 г.р. и мужчина 1974 г.р. Все пострадавшие госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

фото: ЧП Кунгур

Ранее СМИ сообщали, что в «Приоре» был ребёнок, но это информация официально не подтверждается.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В соцсетях люди высказывают предположения, что причиной аварии стало превышение скорости: «Там даже камеры поставили на превышение, но, видимо, надо ещё ставить. Потому что ровно после камер, под гору там много кто наваливает». Другие отмечают, что на данном участке ДТП не редкость: «В моём детстве там автобус перевернулся в овраг. Это, может, 1980 год».

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