Максим Артамонов Депутат Арсен Болквадзе унаследовал бизнес отца Ему перешла доля в компании «Дар» Поделиться Твитнуть

Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе 21 июня назначен доверительным управляющим ООО «Дар». Ему перешла доля в компании от отца, бывшего депутата краевого парламента Давида Болквадзе. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

ООО «Дар» было образовано в 1997 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Президентом компании был Давид Болквадзе, он же владел 80% долей в компании.

Напомним, Давид Болквадзе умер 10 мая этого года. Ему было 69 лет. Большая часть его жизни прошла в Перми и была тесно связана со строительной отраслью.

Свою политическую карьеру он начал в 1996 году, став депутатом Пермской городской думы второго созыва и представляя интересы жителей Кировского района Перми. Через год, в 1997-м, он стал депутатом Законодательного собрания Пермской области второго созыва, избравшись по избирательному округу №1.

С 1996 года он стал президентом ОАО «Завод ЖБК- 3» и руководителем ООО «Дар», ТОО «Руслан». Также Болквадзе владел ресторанным комплексом «Солнечная Аджария».

Его сын Арсен Болквадзе на протяжении нескольких лет является депутатом Пермской городской думы, также от фракции «Единая Россия».

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