Максим Артамонов Скончался бывший депутат Заксобрания Прикамья Давид Болквадзе Ему было 69 лет Поделиться Твитнуть

На 70-м году жизни скончался пермский политик Давид Болквадзе. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пермского края.

Большая часть жизни Давида Болквадзе прошла в Перми и была тесно связана со строительной отраслью.

Свою политическую карьеру он начал в 1996 году, став депутатом Пермской городской думы второго созыва и представляя интересы жителей Кировского района Перми.

Через год, в 1997-м, он стал депутатом Законодательного собрания Пермской области второго созыва, избравшись по избирательному округу №1.

С 1996 года — президент ОАО «Завод ЖБК- 3», руководитель ООО «Дар», ТОО «Руслан». Владелец ресторана «Солнечная Аджария».

На выборах в 2001 году Болквадзе был вновь избран депутатом регионального парламента — он вошёл в состав комитета по бюджету и внебюджетным фондам. Был членом фракции «Единая Россия». Его сын Арсен Болквадзе на протяжении нескольких лет является депутатом Пермской городской думы, также от фракции «Единая Россия».

Законодательное собрание Пермского края выразило соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам бывшего депутата.

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