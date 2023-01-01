Максим Артамонов В Прикамье в ДТП с мотоциклами погибла девушка Авария произошла под Кунгуром Поделиться Твитнуть

Фото: Поисково - спасательная служба КМО

В Пермском крае в ДТП с двумя мотоциклами погибла молодая девушка. Кроме неё, ещё четыре человек с места аварии увезли больницу с различными травмами. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Кунгурскую службу спасения.

Уточняется, что авария случилась на четвертом километре дороги Кунгур – Насадка. Водитель мотоцикла «Хонда» 1996 года рождения наехал на пешехода и потерял равновесие. После этого в него врезался и опрокинулся идущий следом мотоцикл «Хонда», которым управлял водитель 1993 года рождения.

В результате ДТП были госпитализированы водители и пассажиры обоих мотоциклов и пешеход. Пассажирка второго мотоцикла скончалась в больнице от травм.

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