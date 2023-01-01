Пострадавший от взрыва газа в Красновишерске скончался Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Мужчина, пострадавший от взрыва бытового газа в многоквартирном доме по адресу ул. Лоскутова, 3 в Красновишерске Пермского края, скончался. Об этом сообщает издание 59.ru.

Он умер ещё 18 июня. У пострадавшего 55-летнего мужчины были серьезные ожоги тела, он был госпитализирован в Березниковскую больницу в тяжёлом состоянии и спасти его не удалось.

Напомним, в вечернее время 14 июня в одной из квартир пятиэтажного дома по ул. Лоскутова из-за хлопка газовоздушной смеси начался пожар. В доме вылетели стекла, также частично разрушились перегородки между квартирами. Эвакуировались после случившегося 62 человека. Пострадал один человек - хозяин квартиры на пятом этаже, где и произошёл взрыв. В СУ СКР возбудили уголовное дело.

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