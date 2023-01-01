Пострадавший от взрыва газа в Красновишерске скончался
Мужчина, пострадавший от взрыва бытового газа в многоквартирном доме по адресу ул. Лоскутова, 3 в Красновишерске Пермского края, скончался. Об этом сообщает издание 59.ru.
Он умер ещё 18 июня. У пострадавшего 55-летнего мужчины были серьезные ожоги тела, он был госпитализирован в Березниковскую больницу в тяжёлом состоянии и спасти его не удалось.
Напомним, в вечернее время 14 июня в одной из квартир пятиэтажного дома по ул. Лоскутова из-за хлопка газовоздушной смеси начался пожар. В доме вылетели стекла, также частично разрушились перегородки между квартирами. Эвакуировались после случившегося 62 человека. Пострадал один человек - хозяин квартиры на пятом этаже, где и произошёл взрыв. В СУ СКР возбудили уголовное дело.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.