Андрей Стрельцов
«Звзеда-2005» крупно уступила столичному «Локомотиву»
Следующий поединок пермячки проведут только 29 июля
Женский футбольный клуб «Звезда-2005» продолжает выступление в чемпионате Суперлиги. В 14 туре пермская команда на выезде уступила «Локомотиву» 0:3.
Несмотря на крупный счёт в матче, игра в целом долгое время была равной. Первый гол футболистки «Локомотива» забили лишь на 70-й минуте встречи. Отличилась Наталья Морозова. Спустя 11 минут Анна Беломытцева удвоила результат. А уже в добавленное время легионерка Маклинс поставила точку в матче.
Это поражение не повлияло на положение пермской команды в турнирной таблице. Она осталась на четвёртом месте. Сейчас в первенстве наступает перерыв. Следующий поединок «звёздочки» проведут в Москве против ЖФК «Динамо» 29 июля.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.