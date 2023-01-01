Андрей Стрельцов «Звзеда-2005» крупно уступила столичному «Локомотиву» Следующий поединок пермячки проведут только 29 июля Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК «Звезда-2005» vk.com/zvezda_2005

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» продолжает выступление в чемпионате Суперлиги. В 14 туре пермская команда на выезде уступила «Локомотиву» 0:3.

Несмотря на крупный счёт в матче, игра в целом долгое время была равной. ​ Первый гол футболистки «Локомотива» забили лишь на 70-й минуте встречи. Отличилась Наталья Морозова. ​ Спустя 11 минут Анна Беломытцева удвоила результат.​ А уже в добавленное время легионерка Маклинс поставила точку в матче.

Это поражение не повлияло на положение пермской команды в турнирной таблице. Она осталась на четвёртом месте. Сейчас в первенстве наступает перерыв. Следующий поединок «звёздочки» проведут в Москве против ЖФК «Динамо» 29 июля.

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