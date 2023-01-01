Андрей Стрельцов Три победы одержали бойцы из Соликамска на международном турнире в Казахстане Поединки прошли по​ правилам K-1 в​ клетке для смешанных единоборств Поделиться Твитнуть

Совместный турнир бойцовский лиг Naiza FC и Ural FC прошёл в Алматы. В поединках приняли трое бойцов из Соликамска. Все они одержали победы.

Среди бойцов среднего веса по правилам Ural FC Сергей Пономарёв по прозвищу «Росомаха» оказался сильнее спортсмена из Турции Хасана Ациника. Поединок был завершён уже на 58 секунде, после того, как Пономарёв отправил своего соперника в нокаут.

Также победы, но в менее престижной категории - предварительные карды, одержали ещё двое представителей Соликамска. Артём Швецов победил Артёма Заякина единогласным решением судей, а Александр Гельвих единогласным решением судей победил Жигу Печника из Словении.

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