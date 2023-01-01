Губернатор Дмитрий Махонин: ситуация в Пермского края спокойная, все меры безопасности приняты Глава Прикамья призвал жителей не поддаваться на информационные провокации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал сегодняшнее обращение к россиянам президента страны Владимира Путина. Глава региона сообщил, что Пермский край — вместе с президентом и со всеми бойцами на передовой.

«Владимир Владимирович в своём обращении чётко обозначил позицию по происходящему. Полностью согласен с каждым словом. Сейчас мы должны быть едины», — написал в своём telegram-канале губернатор.

Он добавил, что ситуация в регионе остаётся спокойной, все меры по обеспечению безопасности приняты.

Обратился Дмитрий Махонин к жителям края и бойцам ЧВК «Вагнер»: «Сейчас возможны информационные провокации — доверяйте только официальной информации. В ЧВК «Вагнер» есть наши земляки. Не поддавайтесь на провокацию, следуйте приказам Вооруженных сил РФ. Помните, что дома вас ждут родные и очень беспокоятся».

Напомним, 24 июня президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Оно было посвящено действиям главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, который, по его словам, поднял мятеж. Глава государства сообщил о принимаемых мерах по стабилизации ситуации и пообещал, что участвовавшие в подготовке мятежа «понесут неминуемое наказание».





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