В МЧС рассказали в о пожаре в пермском рейсовом автобусе Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми 23 июня во время движения загорелся рейсовый автобус № 50. Инцидент произошёл на ул. Ленина.

Как пояснили в МЧС, на вызов выезжали две спецмашины, к тушению возгорания было привлечено девять пожарных. Погибших и травмированных нет. О причинах ЧП не сообщается.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми у Центрального рынка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов маршрутов № 3 и 4. В результате столкновения один пассажир был ранен.





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