В столкновении двух автобусов в Перми пострадал пассажир
ДТП произошло у Центрального рынка
Днём 20 июня в Перми у Центрального рынка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов маршрутов №3 и №4.
В результате столконовения в «тройке» разбилось боковое стекло, и пассажирка автобуса — девушка, получила ссадины и порезы. Ей оказана необходимая помощь. Об этом изданию «АиФ-Прикамье» сообщили в пресс-службе городского дептранса.
Стпепнь виновности участников ДТП устанавливают сотрудники полиции.
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