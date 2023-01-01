В столкновении двух автобусов в Перми пострадал пассажир ДТП произошло у Центрального рынка Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Днём 20 июня в Перми у Центрального рынка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов маршрутов №3 и №4.

В результате столконовения в «тройке» разбилось боковое стекло, и пассажирка автобуса — девушка, получила ссадины и порезы. Ей оказана необходимая помощь. Об этом изданию «АиФ-Прикамье» сообщили в пресс-службе городского дептранса.

Стпепнь виновности участников ДТП устанавливают сотрудники полиции.

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