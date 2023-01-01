Пермские военнослужащие сбили в зоне СВО украинский беспилотник Поделиться Твитнуть

В зоне специальной военной операции на Украине пермские военнослужащие сбили украинский беспилотник. Фотографией трофея поделился telegram-канал «Прикамские витязи».

Авторы канала пояснили, что на сленге такой дрон называется «Баба Яга». О времени, месте и обстоятельствах, при которых пермякам удалось сбить дрон, не сообщается.

Ранее военные поясняли, что подобные беспилотники считаются одними из самых опасных в ВСУ. Обычно они имеют несколько радиоканалов, защищённых от помех по навигации по разным частотам, что позволяет им летать по сложным маршрутам и выполнять заранее запрограммированные действия автономно без участия оператора. Подобные дроны в мирное время использовались для опрыскивания полей, поэтому обладают большой грузоподъёмностью, а значит могут нести довольно большой боезаряд. Например, в декабре 2022 года сообщалось, что российские военные сбили «Бабу Ягу» на Сватовском направлении — дрон нёс на себе 6 выстрелов для РПГ.

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