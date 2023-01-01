Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные 24-25 июня Температурный фон в целом будет на 1–2° ниже климатической нормы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В ближайшие дни в Пермском крае ожидается умеренно тёплая погода с кратковременными дождями и послеполуденными грозами, ночью без осадков, об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Перми кратковременный дождь пройдет в субботу 24 июня, в воскресенье, 25 июня, дождь если и будет, то слабый. Температура воздуха ночью +5…+10°, в горах и низинах может опуститься до 0°. Дневной прогрев будет на уровне +17…+22°. В Перми ночью ожидается +6…+8°. днём +19…+21°. Температурный фон в целом будет на 1–2° ниже климатической нормы.

В понедельник ожидается примерно такая же погода, но без осадков. Во вторник, 27 июня, температурный фон достигнет климатической нормы: ночью будет +4…+9°, днём +18…+23°, возможен небольшой дождь.

По предварительному прогнозу, до конца месяца погода останется умеренно теплой с кратковременными дождями.

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