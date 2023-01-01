В Пермском крае с 24 по 27 июня ожидается высокая пожарная опасность Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили жителей о высокой пожарной опасности в регионе с 24 по 27 июня. В связи с этим гражданам рекомендовано быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о происшествии в пожарную охрану по номеру «101».

«Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью», — напоминают в краевом МЧС.

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