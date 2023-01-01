Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» События Дягилевского фестиваля можно посмотреть онлайн Первая трансляция уже сегодня Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

Дягилевский фестиваль по традиции даёт возможность увидеть онлайн часть своих событий. Первая трансляция запланирована на сегодня, 23 июня, начало в 23:30; будет показан пластический перформанс Därdemänd (18 +) творческого объединения «Алиф» и театральной площадки MOÑ (Казань).

В основе кросс-жанрового перформанса лежит поэзия промышленника рубежа XIX-XX веков Закира Рамиева: персидское слово Därdemänd, означающее «опечаленный», меценат взял себе в качестве псевдонима. Пластическое решение перформанса строится вокруг импровизации Нурбека Батуллы. Поэзия Därdemänd звучит в исполнении контртенора Рустама Яваева. Скрипка, альт и контрабас поддерживают неистовый танец солиста, словно проходящего обряд инициации в поисках духовной силы предков.

Завтра программа трансляций продолжится. В 19:00 будет показан концерт «Барокко-гала» (12 +): оркестр La Voce Strumentale и Дмитрий Синьковский представят два главных достижения итальянской ветви высокого барокко – оперу-сериа и инструментальный концертный стиль; в 22:00 вокальный коллектив MusicAeterna4 и Йоргос Калудис (Греция) выступят с программой старинной европейской музыки «Come again… Sweet love» (18 +).

Дальнейшая программа трансляций будет публиковаться в социальных сетях фестиваля.

Трансляции можно смотреть:

▪️ В группе фестиваля «ВКонтакте»;

▪️ На YouTube-канале: https://vk.cc/cehWar;

▪️ В эфире цифрового ТВ «Дом.ру» и на сайте Movix: https://vk.cc/cei90Y;

а также в Фестивальном клубе в Частной филармонии «Триумф». Все трансляции бесплатны для зрителей; большинство из них будут доступны в записи некоторое время после окончания фестиваля.

Главная премьера Дягилевского фестиваля 2023 – премьера спектакля на музыку Стравинского: «Персефона» и «Симфония псалмов» (16+) – тоже будет показана в онлайн-трансляции.

Спектакль в постановке Анны Гусевой пройдет с участием оркестра, хора и танцевальной труппы MusicAeterna, а также детского хора «Весна» им. А. С. Пономарева под управлением Теодора Курентзиса. Роль Персефоны исполняет Айсылу Мирхафизхан, в партии Эвмолпа Егор Семенков, Плутон — Александр Челидзе.

Кроме обычных фестивальных медиа трансляцию «Персефоны» проведут онлайн-кинотеатр Okko, цифровое ТВ Дом.ру, видеосервис Movix.

Трансляция состоится 2 июля в 20:00, просмотр будет доступен только в прямом эфире.

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