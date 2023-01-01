Максим Артамонов

В Перми начали сносить аварийный дом №60 на улице Пермской

В нём жили 38 человек

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снос дома пермская, 58 жкх

Скриншот видео из ТГ-канала "Пермь Первая"

Как сообщает администрация Перми, в центре города начался снос аварийного дома по ул. Пермской, 60. Работы проводит МБУ «Полигон», используя специализированную технику. Все работы планируется завершить к началу июля.

В этом доме жило 38 человек. Все они получили денежное возмещение или другое благоустроенное жильё, утверждают в мэрии.

В сентябре прошлого года на этом доме появилось граффити пермского уличного художника Ffchw. На одной из стен дома он написал: «С неба должен падать только дождь».  В начале этого года художник уехал из России в Грузию.

граффити

Фото: vk.com/itsperm

В конце прошлого года был снесён соседний аварийный дом - по ул. Пермской, 58. На этом месте власти обещают построить здания, соответствующие общему стилю исторического центра.

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