Максим Артамонов В Перми начали сносить аварийный дом №60 на улице Пермской В нём жили 38 человек Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "Пермь Первая"

Как сообщает администрация Перми, в центре города начался снос аварийного дома по ул. Пермской, 60. Работы проводит МБУ «Полигон», используя специализированную технику. Все работы планируется завершить к началу июля.

В этом доме жило 38 человек. Все они получили денежное возмещение или другое благоустроенное жильё, утверждают в мэрии.

В сентябре прошлого года на этом доме появилось граффити пермского уличного художника Ffchw. На одной из стен дома он написал: «С неба должен падать только дождь». В начале этого года художник уехал из России в Грузию.

В конце прошлого года был снесён соседний аварийный дом - по ул. Пермской, 58. На этом месте власти обещают построить здания, соответствующие общему стилю исторического центра.

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