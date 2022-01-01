Максим Артамонов Из Перми уехал уличный художник Ffchw

Накануне его задержала полиция, когда он заканчивал свою новую работу «Свидимся» Поделиться Твитнуть

Скриншот поста в соцсетях

Пермский уличный художник Ffchw уехал из России в Грузию — сейчас он находится в Батуми. На своей странице в социальных сетях он пояснил, что переломным моментом для него стало его задержание полицией в конце года.



Вместе с Ffchw из России уехала также часть его команды. «Теперь в новой для меня среде и с частью моей команды мы также не перестанем заниматься тем, что считаем важным», — пояснил художник.

За несколько дней до Нового года, в ночь на 25 декабря, когда он заканчивал свою новую работу «Свидимся», его задержала полиция и отвезла в отдел, но вскоре отпустила без составления протокола. Надпись «Свидимся» была написана на 20 разных языках тех стран, с которыми граничит современная Россия.

После освобождения художник написал, что в полицию сообщили жители дома, где выполнено граффити, а задержание было первым в его жизни.

Объясняя смысл своей последней работы «Свидимся», Ffchw писал, что «это, возможно, последние произносимые слова перед вынужденным расставанием с близкими нам людьми».

Ffchw начал работать в пермском стрит-арте с 2015 года. Своё настоящее имя он не раскрывает. Известность пришла к художнику после серии работ, посвящённых теме экологии и защиты окружающей среды, в которых были обозначены проблемы разливов нефти и борьбы за пропитание. Почерк художника — монохромные трафареты с социальным подтекстом.

В последние годы в своих работах художник всё чаще затрагивает проблемы современного общества и политики. Это произошло после выборов в Белоруссии и спецоперации РФ на Украине.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.