Максим Артамонов Пермский художник Ffchw прокомментировал своё задержание Ранее мужчину отвезли в отдел полиции из-за граффити на стене дома Поделиться Твитнуть

Скриншот поста в соцсетях

Пермский уличный художник, который подписывает свои работы псевдонимом Ffchw, на своей станице в соцсетях рассказал подробности задержания.

Ранее, в ночь на 25 декабря, когда он заканчивал свою новую работу «Свидимся» (надпись исполнена на 20 разных языках), его задержала полиция и отвезла в отдел, но вскоре отпустила без составления протокола.

После освобождения художник написал, что в полицию сообщили жители дома, где выполнено граффити, а задержание было первым в его жизни.

«Спасибо жильцам, вы очень бдительны. Вашу вот бдительность да в нужное русло. Но главное совсем не это. Главное, то, о чем и о ком эта это работа», — рассказал художник на своей странице в социальных сетях.

Объясняя смысл своей последней работы «Свидимся», Ffchw писал, что «это возможно последние произносимые слова перед вынужденным расставанием с близкими нам людьми».

«Возможно они даже и не произносятся, а просто сидят где-то в голове там на подкорке с крошечной частицей надежды и с бездонной неизвестностью. Когда СОТНИ ТЫСЯЧ людей вынужденно расстаются друг с другом, совершенно не зная в этот момент увидятся ли они снова, … хоть когда-нибудь», — говорится в комментарии художника.

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