Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Роман-фэнтези пермской студентки вышел в крупнейшем российском издательстве Поделиться Твитнуть

обложка книги "Мир клятв и королей"

Издательство «Freedom», специализирующееся на литературе young adult, опубликовало роман «Мир клятв и королей» (18 +) автора, пишущего под псевдонимом Микки Хост.

В аннотации к изданию сказано: «Дебютный роман перспективной русской писательницы Микки Хост! Первая книга серии «Сальваторы второго мира», посвящённой борьбе одаренных магов с созданиями из другого мира! Интригующее, эпичное, насыщенное и яркое городское фэнтези!»

Как рассказал «Новому компаньону» источник на кафедре журналистики ПГНИУ, под псевдонимом скрывается пермская студентка-филолог Даша Клюйкова. Она не только пишет успешные фанфики, но и занимается видеоартом.

Книга «Мир клятв и королей» вышла огромным для дебютного произведения тиражом в 4000 экземпляров и продаётся в интернет-магазине «Лабиринт». Маркетплейс собрал 14 читательских отзывов, все как один — очень положительные. Особенно поклонники фэнтези отмечают детальную проработанность вымышленного мира и персонажей.

Издательство «Freedom» — дочерний проект крупней российской издательской группы «ЭКСМО», публикующий современную прозу в жанрах антиутопии и фэнтези лучших зарубежных и российских авторов.

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