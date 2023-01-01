Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Роман-фэнтези пермской студентки вышел в крупнейшем российском издательстве
Издательство «Freedom», специализирующееся на литературе young adult, опубликовало роман «Мир клятв и королей» (18 +) автора, пишущего под псевдонимом Микки Хост.
В аннотации к изданию сказано: «Дебютный роман перспективной русской писательницы Микки Хост! Первая книга серии «Сальваторы второго мира», посвящённой борьбе одаренных магов с созданиями из другого мира! Интригующее, эпичное, насыщенное и яркое городское фэнтези!»
Как рассказал «Новому компаньону» источник на кафедре журналистики ПГНИУ, под псевдонимом скрывается пермская студентка-филолог Даша Клюйкова. Она не только пишет успешные фанфики, но и занимается видеоартом.
Книга «Мир клятв и королей» вышла огромным для дебютного произведения тиражом в 4000 экземпляров и продаётся в интернет-магазине «Лабиринт». Маркетплейс собрал 14 читательских отзывов, все как один — очень положительные. Особенно поклонники фэнтези отмечают детальную проработанность вымышленного мира и персонажей.
Издательство «Freedom» — дочерний проект крупней российской издательской группы «ЭКСМО», публикующий современную прозу в жанрах антиутопии и фэнтези лучших зарубежных и российских авторов.
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