Возле Перми произошло землетрясение силой 3,4 балла В домах могли раскачиваться люстры Поделиться Твитнуть

скриншот с сайта Международной системы мониторинга землетрясений

В четверг, 15 июня, в 00:07 местного времени на берегу реки Сылва возле населённого пункта Насадка в Кунгурском округе (около 40 км от Перми) были зафиксированы подземные толчки силой 3,4 балла по шкале Рихтера. Информация о сейсмическом событии содержится на сайте Международной системы мониторинга землетрясений.

Агентство ЕАН попросило учёных екатеринбургского Института геофизики УрО РАН прокомментировать происшествие. Они пояснили, что толчки магнитудой около 4 баллов относятся к разряду умеренных и реальной опасности для жизни людей не представляют. Однако, поскольку землетрясение произошло в непосредственной близости от населенных пунктов, то возможно жители его ощутили: а в домах могли раскачиваться люстры и звенела посуда.

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