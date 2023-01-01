В рамках нацпроекта в селе Большая Уса отремонтируют сразу два моста Поделиться Твитнуть

В Куединском округе приступили к ремонту мостов через реки Большая Уса и Карпаты в селе Большая Уса, сообщили в Минтрансе Пермского края. Работы ведутся благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, обновление сооружений в рамках федеральной программы «Мосты и путепроводы» проводится в Пермском крае с 2022 года.

Как сообщили в Минтрансе Прикамья, подрядчик полностью разобрал мостовые полотна на обоих объектах. На мосту через Большую Усу были заменены крайние балки и опорные части, разобраны сопряжения с дорожным полотном. На мосту через Карпаты ведутся работы по ремонту мостового полотна, уже устранены пучинистые участки на протяжении 150 м на подходах к мосту.

Строителям предстоит полностью восстановить мостовые полотна на обоих объектах.

«По контракту должны быть выполнены работы по омоноличиванию швов, укладке основного и защитного слоев асфальта, а также слоя гидроизоляции. На обоих мостах будут обустроены пешеходные части, которых не существовало ранее. Также будут установлены барьерные и перильные ограждения», — пояснил представитель подрядчика.

Отметим, мосты расположены на автомобильной дороге Куеда — Большая Уса. Оба объекта являются ключевой частью автомобильной дороги, которая связывает между собой Чернушку, Куеду и Чусовой. Они оба были построены в 2000 году, при этом капитальный ремонт сооружений никогда не проводился.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что федеральная программа «Мосты и путепроводы» нацпроекта имеет большое значение для содержания в нормативном состоянии дорожной сети в регионе, в том числе в части снижения аварийности. По его словам, за 2022 год были приведены в порядок 11 сооружений в 10 территориях региона. В этом году в работе находятся 19 мостов. Среди объектов, которые будут приведены в нормативное состояние, мосты через реки Боровую, Челву, Березовую, Пизьму, Арий, Тюй и другие. Помимо этого, предстоит ремонт двух путепроводов над железнодорожными путями — в городах Кизел и Чайковский.

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