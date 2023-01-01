Максим Артамонов Предложение пермского депутата платить женщинам за отказ от абортов раскритиковали в Госдуме Парламентарию напомнили, что торговля людьми — уголовно наказуемое деяние Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина не поддержала инициативу депутата Законодательного собрания Пермского края от ЛДПР Олега Постникова, который предложил платить женщинам вместо абортов, чтобы улучшить демографическую ситуацию в регионе. Об этом сообщает издание «Подъём».

Ранее, депутат Олег Постников выступил с инициативой ввести денежную компенсацию за отказ женщин от аборта. Такая мера, считает парламентарий, поможет наладить демографическую проблему. По его мнению, оплата женщине за рождение ребёнка и возможность находиться до родов в санатории будет стимулом для россиянок, решивших отказаться от родов. А позже женщина может «созреть» и забрать ребёнка из роддома.

В связи с этим Останина напомнила, что торговля людьми в России незаконна.

«Эта идея уголовно наказуема, потому что у нас Уголовным кодексом запрещена торговля людьми. Дети — тоже люди, поэтому в любом случае купля-продажа детей — уголовно наказуемое деяние, и депутату Пермского законодательного собрания я бы советовала предварительно думать, прежде чем выходить с подобного рода инициативами. Дети рождаются не от денег, а от любви», — прокомментировала она.

Сам депутат уже ответил на критику и попросил не называть это продажей детей, потому что это «совсем другое». Парламентарий сослался на статистику, согласно которой в России ежегодно совершается более 400 тыс. абортов, а в Пермском крае — 10 тыс. заявок на аборты против 23 тыс. родившихся детей. Такие цифры он назвал «катастрофой национального масштаба».

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